Dile a Ecoembes que no te crees sus mentiras del reciclaje

Envía un correo a Ecoembes

Puedes utilizar la plantilla de abajo o escribir tu propio texto.

Enviar a:

Assunto del correo:

Texto del correo: Hola, Nos hacéis pensar que sois una organización que se preocupa por el medioambiente, pero lo cierto es que vuestro modelo de gestión de residuos no está funcionando y no soluciona la invasión de plásticos. Necesitamos un nuevo modelo basado en la reducción y la reutilización de envases. No podemos seguir llenando el planeta de basura. ¿Cuándo vais a cambiarlo? Es urgente. Saludos